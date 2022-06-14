Обмен телами погибших военнослужащих состоялся в Запорожской области.

В рамках обмена оккупанты вернули тела 64 защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в Запорожской области состоялась очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.

"Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для их достойного захоронения", - отмечается в сообщении.

В связи с этим сказано, что соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

"Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - добавили в Минреинтеграции.

Как сообщал УНИАН, 12 июня экс-командир полка "Азов" Максим Жорин сообщил, что по результатами нескольких обменов в Киев доставили тела 220 погибших на "Азовстали" героев.

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