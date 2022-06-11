Грабский проанализировал текущую ситуацию на Луганщине.

Маловероятно, что северодонецкий завод "Азот", который сейчас контролирует украинская армия, может стать вторым заводом "Азовсталь".

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

"Ситуация в Северодонецке, Лисичанске кардинально отличается от ситуации в Мариуполе, потому что в Северодонецке мы четко осознаем, что это тактические позиции наших войск и мы удерживаем их ровно до тех пор, пока это будет выгодно или целесообразно для нас", - рассказал он.

Соседний с Северодонецком Лисичанск, по оценкам эксперта, укреплен и готов к обороне.

"Ситуация сохраняется достаточно напряженной. <...> Противник будет пытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка. Это очевидно, даже установлены новые даты: это уже не 12 июня, а 22 июня. Поэтому впереди нас ждут еще очень тяжелые бои", - добавил Грабский.

Как сообщал УНИАН, 9 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные смогут быстро выбить из Северодонецка российских оккупантов, если получат от Запада дальнобойные пушки. По его словам, это возможно было бы сделать за два-три дня.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали завод "Азот" - один из флагманов химической промышленности Украины.