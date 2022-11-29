Ликвидировано около 50 единиц вражеской техники, отметили в Генштабе.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары 27 ноября по оккупантам в Запорожской и Луганской областях.

В результате ударов ранены до 470 захватчиков, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожено около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.

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Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе - за минувшие сутки наши воины отразили атаки противника возле 10 населенных пунктов.

28 ноября сообщалось, что Силы обороны Украины вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области повредили железнодорожный мост, который захватчики использовали для доставки вооружения и военной техники.

По состоянию на 29 число на нашей земле уже ликвидированы около 88 тыс. 380 противников и много вражеской техники.

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