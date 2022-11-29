Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и нанесли три авиаудара по скоплению противника.

За сутки на Донбассе украинские военные отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровское, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Тем временем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В Генштабе также сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24

Война в Украине: ситуация на Донбассе

В отчете британской разведки заявили, что российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

В Бахмуте в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил возле Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Среди российских оккупантов есть немало представителей ЧВК "Вагнер" и бойцов из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР".

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