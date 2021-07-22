В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого удовлетворительное.
Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.
В течение 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Читайте такжеРоссия перебросила в Крым около 21 тысячи военных - ДенисоваВблизи Песков противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
Возле Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7: 00 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
Новости с фронта:
- Семь лет назад Торецк был освобожден от оккупантов – в Генштабе вспомнили подробности операции (фото)
- Россия в ТКГ предложила провести следующие переговоры в Минске: Украина отреагировала
- Военный журналист предупредил о возможных провокациях РФ из Крыма на День Независимости
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram