Состояние раненого удовлетворительное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого удовлетворительное.

Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.

В течение 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Возле Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7: 00 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

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Автор: Иван Бойко