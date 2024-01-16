Выступая в парламенте страны, британский премьер использовал формулировку "обязательства по безопасности".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в парламенте не употреблял термин "заверения по безопасности" (security assurances) относительно соглашения с Украиной. Вместо этого в своей речи глава британского правительства несколько раз использовал формулировку "обязательства" (commitments).

Сунак, в частности, напомнил о своем визите в Киев на прошлой неделе и подчеркнул, что Британия была первой страной в Европе, которая начала обучать украинских солдат, предоставила Украине основные боевые танки и дальнобойные ракеты.

"Теперь мы первые, кто соблюдает обещание, сделанное на прошлогоднем саммите НАТО вместе с другими странами предоставить новые двусторонние обязательства по безопасности", – сказал британский премьер.

Он также подчеркнул, что законное место Украины - в НАТО, и Альянс станет сильнее вместе с Украиной.

"Но эти обязательства помогут преодолеть пробел до того времени", - подчеркнул Сунак.

Как известно, термин "обязательства по безопасности" был использован в названии так называемого "Будапештского меморандума", поэтому сейчас Киев настаивает на применении именно формулировки "обязательства по безопасности".

Соглашение о безопасности Украины с Великобританией

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Согласно документу, Королевство предоставит Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, Лондон будет помогать Киеву в обмене разведданными, военной подготовке и оборонно-промышленном сотрудничестве.

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