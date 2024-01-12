Россию можно победить в захватнической войне, подчеркнул британский премьер.

Надо готовиться, что война в Украине против России будет долгой, но украинское государство победит.

Об этом сказал премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в Киеве, выступая сегодня, 12 января, в Верховной Раде Украины. Он отметил, что во время войны бывают неудачи. "Но мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война", - подчеркнул он. По его словам, сегодняшний день больше похож на 1942 год.

"Это был момент посреди той войны. Когда продвижение на поле боя было тяжелым, оборонная промышленность находилась под серьезной нагрузкой, а население становилось усталым. Тогда было трудно увидеть свет впереди. Но именно тогда победа стала неотвратимой. Я верю, что так же будет с этим моментом", - подчеркнул Сунак.

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По его словам, история гласит, что демократии, которые выдерживают, всегда одержат победу. "Путин не может понять, что когда убиваешь людей, разрушаешь здания, то ни одна армия никогда не сможет одержать победу над волей свободного народа. И именно поэтому Украина одержит победу", - подчеркнул он.

По словам чиновника, российский лидер считал, что сможет покорить Украину силой за считанные недели, но зато с каждой ракетой, которую он выпускает, украинский народ становится еще более решительным, и чувство национальной принадлежности становится все сильнее. "Российские военные значительно преобладают по численности украинские силы, но вы уже вернули себе половину оккупированной территории. Также превратили Крым в уязвимое место для России, а не их сильную сторону. Эти победы показывают, что Россию можно победить в захватнической войне", - подчеркнул Сунак.

Он добавил, что Путин столкнулся с попыткой государственного переворота и был обвинен как международный военный преступник, а Россия имеет экономику, сильно ослабленную санкциями. По его словам, сейчас Путин вынужден выпрашивать оружие у Ирана и Северной Кореи, отчаянно жертвуя сотнями тысяч российских мужчин в надежде, что Украина отступится, и ей партнеры перестанут помогать. "Украина не сдастся, а Соединенное Королевство Великобритании никогда не отступит", - подчеркнул Сунак.

Он завершил свое выступление в парламенте Украины лозунгом на украинском языке "Слава Украине". Депутаты часто выступление его прерывали аплодисментами.

Риши Сунак в Киеве - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, глава правительства Британии совершил неанонсированный визит в столицу Украины. Сегодня Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке сделка называется Agreement on Security Cooperation. Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долгосрочной.

Есть договоренности о ежегодной поддержке Украины. В частности, о финансовой поддержке - 2,5 млрд фунтов на этот год. Помощь будет продолжаться в ближайшие годы. И эта сделка - на 10 лет.

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