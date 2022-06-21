Сегодня было 42 прилета по территории Краснопольской общины.

В Сумской области российские оккупанты совершили атаку с дронов-камикадзе, четыре человека ранены.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он сообщил, что враг продолжает обстреливать Краснопольскую общину.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины. Четыре человека ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также повреждена машина", - рассказал Живицкий.

Глава ОВА также сообщил, что сегодня днем было четыре обстрела из минометов и других видов оружия.

"Всего 42 прилета по территории общины. Россияне били, в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет", - сообщил он.

По его словам, уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами. "К счастью и на удивление никто из людей во время обстрелов не пострадал", - добавил он.

Напомним, после того, как украинские войска отвергли российских оккупантов за границу, Сумская область страдает от обстрелов с российской стороны.

20 июня на территории Юнаковской громады в результате обстрелов российских захватчиков один человек погиб, еще один был ранен.

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