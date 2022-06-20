С 18:00 оккупанты активно обстреливали несколько громад в области.

Сегодня на территории юношеской общины в Сумской области в результате обстрелов российских оккупантов один человек погиб, еще один был ранен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской громады. Были также три минометных выстрела. Один человек погиб, один - ранен", - отметил он.

С 18:00, как сообщил Живицкий, начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской громад.

"Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии. Всего 28 прилетов. Жертв и разрушений нет", - отметил председатель ОВА.

После 18:30 зафиксировано 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской громаде. После 19:00 российские оккупанты начали обстрел Великописаревской громады, 32 минометных выстрела. С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской громаде, 7 прилетов из миномета. Жертв и разрушений нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел громад Сумской облати, зафиксировано "30 приходов".

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