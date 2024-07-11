Сумщина и Харьковщина: Демченко рассказал о действиях врага в приграничье

Обстановка на границе с Беларусью полностью контролируемая.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о действиях врага в приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Сумской области, он отметил, что ситуацию там можно охарактеризовать как "ежедневные обстрелы, которые Россия не прекращает осуществлять по территории Украины в пределах этой области".

"Конечно, обстрелы есть и по Черниговской, и по Харьковской области. Но если давать более детальную оценку Сумскому направлению, то, к счастью, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп за последнее время несколько снизилась", - сказал Демченко. Видео дня

В то же время, добавил он, многие населенные пункты находятся непосредственно на линии границы и пребывание украинских сил там осложняется действиями врага, поэтому наши позиции могут находится на определенной удаленности от границы.

"Где-то это может быть несколько сотен метров, где-то это может быть несколько километров. Для того, чтобы наши воины имели условия для того, чтобы защищать это направление и давать отпор врагу. Но все попытки на таких направлениях захода вражеских диверсионно-разведывательных групп, конечно, под полным контролем украинских защитников, которые сразу выбивают врага за пределы нашей территории, не давая им там закрепиться", - сказал Демченко.

Говоря о других участках периметра границы, спикер отметил, что Россия "продолжает держать определенное количество своих сил и средств". "Более активно усиление происходит на направлении Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия. Это направление населенного пункта Липцы и Волчанск. Там враг не может продвинуться вглубь территории Украины, постоянно получая отпор от украинских подразделений Сил обороны", - рассказал представитель пограничников.

По его словам, если говорить о количестве обстрелов в целом - в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то это количество в среднем составляет 60-70 в сутки.

"В весенние месяцы было несколько большее количество обстрелов. Оно могло достигать и около 100 обстрелов в сутки, которые осуществляла Россия по территории Украины. Применяется, в первую очередь, артиллерия, применяются беспилотные летательные аппараты для того, чтобы наносить поражения, но есть и случаи применения врагом и авиации. Как самолетов, так и вертолетов, которые осуществляют удар по территории Украины", - сказал Демченко.

Он также отметил, что несмотря на то, что количество обстрелов по сравнению с весенними месяцами несколько уменьшилось, то он не исключает, что враг "мог перегруппировать свои средства". "Или нельзя исключать, что он их использует сейчас на тех направлениях, где ведутся активные бои", - отметил представитель пограничников.

Кроме того, на вопрос о ситуации на границе с Беларусью, спикер ГПСУ отметил, что она полностью отличается от границы с Россией. Там обстановка полностью контролируемая и рядом с границей Украины не фиксируется ни перемещения техники, ни личного состава. Активности ДРГ там тоже не наблюдается.

"У России сейчас на территории Беларуси нет достаточного количества личного состава или средств для того, чтобы осуществить вторжение на территорию Украины. В свое время Россия постепенно вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси... Тогда их количество могло колебаться где-то на уровне 10-12 тысяч личного состава. В рамках ротации новых не заведено", - отметил Демченко.

Да, констатировал он, хоть на территории Беларуси и есть определенное количество российских военных, но это больше подразделения обеспечения и логистики, которые пока не могут представлять угрозу нашей стране.

Война в Украине - ситуация в приграничных областях

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине, и захватить Харьков.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно бьют по жителям Харькова, поскольку "хотят спровоцировать хаос и заставить людей бежать". По его словам, для Путина это цель.

Вас также могут заинтересовать новости: