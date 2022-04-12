В первую очередь будут восстанавливать дома, которые разрушены не полностью.

По предварительным подсчетам, ущерб, который был нанесен войной, развязанной Россией, в Сумской области составляет более 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"Это очень большие средства и я думаю, что не один год мы будем оправляться от преступлений врага и вреда, нанесенного нам армией агрессора. Но мы обязательно все отстроим, восстановим", - отметил он.

Глава областной военной администрации сообщил, что уже принято постановление Кабмина о выделении 1 миллиарда гривен на первоочередные работы по восстановлению страны.

"250 млн будет направлено на Сумщину на восстановление инфраструктуры, жилых домов", - сообщил он.

По его словам, в первую очередь будут восстанавливать дома, которые разрушены не полностью и не нуждаются в капитальном восстановлении.

"Работы по замене окон, крыши, дверей, прилегающих территорий будут выполняться в первую очередь", - заверил Живицкий.

Как писал УНИАН, 8 апреля Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.

Сейчас вражеские войска находятся на границе с Сумщиной, но ударной группировки, по словам Живицкого, нет.

"Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их количество то уменьшается, то увеличивается. Но по состоянию на сегодня мы не наблюдаем ударной группировки на границе с Сумщиной", - написал он.

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