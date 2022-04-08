Сейчас на Сумщине обезвреживают российские боеприпасы.

Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов, заявил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Об этом он написал в Facebook.

"Территория области свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - рассказал чиновник.

При этом он отметил, что территория региона не является безопасной из-за большого количества заминированных и необследованных участков.

"Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - обратился Живицкий к жителям области.

Напомним, ранее российских захватчиков полностью выгнали из Киевщины, Житомирщины и Черниговщины.

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