Украинские защитники героически удерживают город и наносят значительные потери силам противника.

Ситуация на Бахмутском направлении остается контролируемой, но российские захватчики бросают на штурм украинских позиций свои лучшие подразделения.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Захватчики продолжают попытки прорвать нашу оборону вокруг города. Впрочем, украинские защитники наносят значительные потери силам противника.

"Мужественные пехотинцы 28-й, 54-й, 56-й и 57-й бригад вместе с побратимами из 93-й и 4-й бригады оперативного назначения, а также другими Силами обороны бок о бок держат фронт, не оставляя врагу шансов на успех", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что генерал-полковник Александр Сырский постоянно находится на линии фронта вместе с подчиненными подразделениями. "Вместе с командирами они согласовывают действия, которые помешают врагу реализовать свои планы", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский ранее отмечал, что украинские военнослужащие удерживают Бахмут вопреки "различным терминам и прогнозам".

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что в Бахмуте уменьшилось количество боевых столкновений с врагом. За сутки на этом направлении состоялось 19 боев с противником, 14 из них - в городе.

Город остается эпицентром ожесточенных боев за Донбасс. Хотя украинские и западные официальные лица высказывали разные взгляды относительно ситуации с российским наступлением в Бахмуте. В частности, в британской разведке заявили, что наступление российских войск на Бахмут практически остановилось. Однако, Сергей Череватый заявил, что пока рано говорить об остановке российского наступления в этом районе.

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