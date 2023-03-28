В результате боевых столкновений за сутки уничтожены 86 оккупантов.

В Бахмуте уменьшилось количество боевых столкновений с врагом. За сутки на этом направлении состоялось 19 боев с противником, 14 из них - в городе, подтвердил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Однако он не стал это связывать с угасанием наступления оккупантов. Этому может быть совсем другая причина.

"Последние три дня количество боев уменьшилось, но здесь нужен серьезный анализ - это может быть определенная перегруппировка войск. движение своими силами, подразделениями. Думаю, следующие дни-неделя покажут, что это на самом деле", - сказал Череватый.

Основной ударной силой захватчиков на Бахмутском направлении остаются "вагнеровцы", но они усилены регулярными войсками, добавил Череватый.

За сутки враг бил по этому участку фронта 104 раза - со ствольной артиллерии и РСЗО. По самому Бахмуту 27 марта РФ ударила 70 раз.

В результате боевых столкновений уничтожены 86 оккупантов, 117 захватчиков ранены. Силами обороны подбита вражеская САУ "Гвоздика" и станция "Стриж".

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Бахмут остается эпицентром ожесточенных боев за Донбасс. Согласно сводке Генштаба, РФ также непрерывно атаковала Авдеевский и Марьинский направления.

По мнению Института изучения войны, именно на Авдеевское направление россияне могли перебросить новые силы. В то же время аналитики констатируют, что вероятнее всего РФ уже почти в центре Бахмута.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, подчеркнул, что украинская армия продолжает защищать город-крепость, чтобы "истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери".

При этом Сырский также подтвердил, что россияне продолжают попытки окружения ВСУ в Бахмуте.

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