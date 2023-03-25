Однако российские оккупанты сместили свой оперативный фокус на Авдеевку и на сектор Кременная-Сватово.

Наступление России на город Бахмут в Донецкой области почти остановилось. Это является, прежде всего, результатом чрезвычайного истощения российских войск.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Там отмечают, что Украина также понесла большие потери во время обороны города.

В британской разведке считают, что проблемы России усилились из-за напряженности между министерством обороны РФ и наемниками ЧВК "Вагнера", представители которых воюют на Бахмутском направлении.

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"Россия переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, что южнее Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где Россия, вероятно, стремится лишь стабилизировать свою линию фронта", - говорится в сообщении.

Разведка Британии отмечает, что смещение внимания россиян на другие направления свидетельствует об общем возвращении к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов от их попыток провести общее наступление с января 2023 года.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, днем ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что на Бахмутском направлении удается стабилизировать обстановку благодаря титаническим усилиям Сил обороны Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Россия сосредотачивает основные усилия на попытках наступления на пяти направлениях. За минувшие сутки, 24 марта, украинские воины отбили 59 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Тем временем в ВСУ отметили, что сейчас Авдеевское направление является одним из самых горячих на фронте. Однако, благодаря действиям украинских военных, оккупанты "выдыхаются" и уже атакуют город в разы меньше.

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