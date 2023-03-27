Генерал-полковник принял ряд оперативных решений, направленных на улучшение эффективности боевых задач.

Ситуация на Бахмутском направлении продолжает быть стабильно сложной. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил об этом после очередного посещения наиболее опасных точек на этой точке фронта.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", - передает слова Сырского Military Media Center.

Генерал-полковник оценил обстановку в районе выполнения боевых задач. Кроме этого он прибегнул к решению определенных проблем, которые препятствовали эффективному выполнению боевых задач.

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Также командующий принял ряд оперативных решений. Они направлены на повышение эффективности в работе украинских военных по сдерживанию и нанесению поражения врагу.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно к сложившейся обстановке", - добавил Сырский.

Текущая ситуация в Бахмуте: что известно

Утром 25 марта Генштаб ВСУ сообщал, что россияне и в дальнейшем продолжают штурмовать на фронте. Накануне были отбиты десятки атак оккупантов, в том числе четырех населенных пунктов на Бахмутском направлении, кроме самого Бахмута.

В то же время разведка Великобритании заявила, что наступление РФ на Бахмут практически остановилось. Причиной стало истощение российских войск.

26 марта представитель Восточной группировки украинских войск сообщил, что слишком рано говорить об уменьшении интенсивности атак оккупантами. Возможно враг проводит перебазирование резервов.

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