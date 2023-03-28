Он отмечает, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить город.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский замечает, что украинские военнослужащие удерживают Бахмут вопреки "различным терминам и прогнозам", написал он в своем Telegram- канале.

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении. Они не оставляют попыток окружить и захватить город", - отметил он.

Сырский отметил, что залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Это позволяет эффективно их применять на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи. "Во время моего пребывания в войсках совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя. Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами - для меня дело чести", - написал командующий.

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Он добавил, что благодаря героизму и профессионализму украинских военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, "мы удерживаем крепость Бахмут вопреки различным срокам и прогнозам".

"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы наиболее эффективно применять наши силы", - отметил Сырский.

Командующий заметил, что успешная стратегия всегда заключается в умении оборачивать любую ситуацию себе на пользу. "На сегодня наша главная задача - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу Победу", - подчеркнул Сырский.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

В своей утренней сводке сегодня, 28 марта, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают украинские защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

В свою очередь, американский Институт изучения войны констатирует продвижение россиян в Бахмуте - с юга до центра и на северо-западе города. В штурме Бахмута наемникам из ЧВК "Вагнер" помогают регулярные части российской армии.

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