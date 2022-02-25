Союзники по НАТО настроены продолжать поддержку.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО рассмотрели возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал после экстренного виртуального заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

"Страны-члены НАТО продолжают оказывать поддержку Украине. И на самом деле сегодня на саммите НАТО с участием Евросоюза, Финляндии и Швеции, страны-члены анонсировали, и также проинформировали других союзников, о видах вооружения, видах поддержки, определенная часть которой также включает системы противовоздушной обороны (которые будут предоставляться Украине - УНИАН)", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО продолжают оказывать поддержку украинским военным, в том числе предоставлять различные виды оборудования для Украины.

По его словам, в очень изменчивой и сложной ситуации трудно предсказать, какими будут возможности в будущем, но союзники НАТО настроены продолжать оказывать поддержку.

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