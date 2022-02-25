При этом генсек НАТО не ответил на вопрос, сколько времени ВСУ смогут держать оборону Киева.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия начала войну против Украины с целью устранения демократически избранной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал после экстренного заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств.

Он не стал отвечать на вопрос, сколько времени украинские Вооруженные силы смогут держать оборону Киева.

"Мы сейчас видим полномасштабное вторжение в Украину с разных направлений и с применением воздушных, наземных и морских компонентов. И это на самом деле соответствует тому, что прогнозировали наши разведывательные органы на протяжении долгого времени. Потому что мы видели наращивание вокруг Украины наземных, воздушных и морских войск. Мы также видим риторику, сообщения, которые четко указывают, что цель - сменить правительство, изменить и устранить демократически избранную власть в Киеве", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Альянс находится в тесном контакте с украинским правительством и очень внимательно следит за ситуацией, которая часто меняется.

При этом Столтенберг отметил, что Вооруженные силы Украины мужественно воюют и способны нанести потери российской армии.

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