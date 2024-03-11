Песков заявил, что подобные предположения - из разряда "рассуждалок".

В Кремле отказались комментировать информацию СМИ о том, что Россия в 2022 году готовилась применить ядерное оружие в Украине.

По данным "Медузы", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопросы о том, планировали ли войска РФ применить ядерное оружие против Украины в конце 2022 года.

"Эти сообщения из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", — заявил Песков.

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Отмечается, что в последние дни в американских СМИ вышло несколько публикаций о том, что власти РФ в конце 2022 года обсуждали ядерный удар по Украине. В частности, подробно об этом рассказал журналист телеканала CNN Джим Шутто, сославшийся на два высокопоставленных источника в США.

"План" Кремля о вероятном ядерном ударе по Украине

Напомним, по данным CNN, в конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Российская Федерация могла потенциально нанести по Украине удар с применением ядерного оружия.

CNN пишет, что к выводу о таком риске "привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных".

По данным СМИ, Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь оккупированных территорий Украины, а также любого потенциального нападения на саму РФ.

По мнению военного эксперта, полковника запаса СБУ Михаила Притулы, угроза такого удара действительно была, и все были ее очевидцами, просто не все поняли, о чем речь. Он напомнил о российском фейке об украинской "грязной бомбе". Он напомнил, что ядерная боеголовка состоит из обычной взрывчатки и радиоактивного материала, который при соединении со взрывчаткой образует критическую массу, далее происходит взрывная цепная реакция.

Если компоненты этой боеголовки вышли из строя, например, ядерные запалы, которые являются источником нейтронов, то изменился состав обычной взрывчатки. Он описал определенный процесс, который состоит том, что под действием обычной взрывчатки радиоактивное вещество рассеивается в воздухе. Эксперт предполагает, что из-за вероятности неудачного применения ядерного оружия Россия и распространила фейк о "грязной бомбе".

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