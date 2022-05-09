По его словам, Путин - это "старый, больной, на смерть перепуганный человечек".

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович "прочитал" между строк в выступлении президента России Владимира Путина, будет ли атомная война.

Арестович написал в Facebook по поводу парада в Москве и выступления Путина, что перепуганный президент России не хочет масштабной войны.

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Путина в его речи - "недопустимость глобальной войны". Читайте - отбой атомной тревоги, и "... страшного столкновения с НАТО", - пишет советник руководителя Офиса президента Украины.

При этом он считает, что Путин - это "старый, больной, на смерть перепуганный человечек".

"Путин - владелец империи встретился, наконец, с Путиным, который таскал чемодан с сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", - пишет Арестович.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о "спецоперации" в Украине, оправдав свои действия.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

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