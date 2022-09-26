На горячую линию Главного управления разведки поступают вопросы от новомобилизованных россиян по поводу сдачи в плен.
Об этом сообщил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?", - сказал Юсов.
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Отмечается, что у россиян низкая мотивация и скверное моральное состояние среди этой мобилизационной волны. По словам Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации.
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