Отмечается, что у россиян низкая мотивация и скверное моральное состояние среди этой мобилизационной волны.

На горячую линию Главного управления разведки поступают вопросы от новомобилизованных россиян по поводу сдачи в плен.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?", - сказал Юсов.

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Отмечается, что у россиян низкая мотивация и скверное моральное состояние среди этой мобилизационной волны. По словам Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации.

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