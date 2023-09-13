Год назад - 13 сентября 2022 года - ВСУ впервые сбили иранский беспилотник "Шахед".

Российские захватчики за год применили более 2 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" против Украины. Об этом говорится в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Более 2000 ударных БпЛА типа "Шахед" Россия уже выпустила по Украине", - говорится в сообщении.

В частности, первый иранский беспилотник Вооруженные Силы Украины сбили ровно год назад - 13 сентября 2022 года. "Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "Шахедов" в день", - сказано в сообщении.

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"Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян", - говорится в сообщении.

Иранские беспилотники в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

В частности, этой ночью было зафиксированы пуски 44 БПЛА типа "Shahed-136/131" из трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. При этом, украинским силам удалось сбить 32 дрона.

В феврале издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе.

В июле стало известно, что завод по производству и сборке иранских беспилотников строят на территории Особой экономической зоны в Татарстане "Алабуга".

Также завод по производству этих беспилотников строится в Беларуси.

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