Украинские защитники сбили более трех десятков "Шахедов". К сожалению, пострадали гражданские водители.

Оккупанты сегодня ночью атаковали Одесскую и Сумскую области более четырьмя десятками "Шахедов", в результате дроновой атаки врага увеличилось количество раненых.

Как сообщают в Воздушных силах ВС Украины, были зафиксированы пуски 44 БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск, были сбиты 32 дрона.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Оккупанты в очередной раз целились по гражданской инфраструктуре Подунавья.

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"В общем, 32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре повреждены нежилые здания, произошло возгорание на стоянке грузового автотранспорта", - рассказали военные.

Отмечается, что пожар оперативно ликвидирован, но пострадали семь гражданских водителей. Людей доставили в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, Сумская областная военная администрация в Telegram сообщила, что ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Шахед".

Ночная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг нанес очередной дроновый удар по Подунавью. Украинские военные зафиксировали несколько групп ударных дронов "Shahed", следующих из Черного моря в сторону юга Одесской области. Также сообщалось, что группы БпЛА двигаются вдоль границы с Румынией, жителей Измаильского района Одесской области предупредили об опасности. Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в Измаильском районе есть попадание - повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура. В то время было известно о 6 пострадавших гражданских: три человека были в тяжелом состоянии и трое в среднем состоянии тяжести.

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