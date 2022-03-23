Люди протестуют против оккупации / скриншот
Россия попытается подавить протесты мирного населения на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
Отмечается, что украинцы в оккупированных Россией городах продолжают протестовать против российского контроля.
"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", - отмечают в британской разведке.
Ранее в Херсоне россияне применили слезоточивый газ для разгона местных жителей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.