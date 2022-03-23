Во временно захваченных украинских городах население протестует против оккупации.

Россия попытается подавить протесты мирного населения на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что украинцы в оккупированных Россией городах продолжают протестовать против российского контроля.

"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", - отмечают в британской разведке.

Ранее в Херсоне россияне применили слезоточивый газ для разгона местных жителей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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