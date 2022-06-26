Ранее южной группировкой оккупантов в Украине руководил Александр Дворников.

Руководить оккупационными российскими войсками на юге Украины будет Сергей Суровикин, заменивший Александра Дворникова. Новый руководитель будет отличаться особой жесткостью.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин 24 каналу.

По данным Фейгина, Дворникова "подвинули", потому что он "не справился". Назначение Суровикина правозащитник комментирует так: "это серьезно".

"Ведь Суровикин - любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, раздавившим трех человек на Горбатом мосту", - вспоминает Фейгин, добавляя, что тогда там погибло больше людей, именно трое погибли на мосту в ночь на 22 августа.

"И этот Суровикин, кажется, даже 7 месяцев отсидел по этому делу. А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие - они в фаворите у Путина, потому что они идейные", - пояснил он.

По словам Фейгина, Суровикин прошел Сирию, Чечню, "весь набор".

"Мне кажется, что он будет более жесток, чем Дворников. Ведь Суровикин - не глуп, он как офицер полностью подготовлен и не клинический алкоголик, как другие", - предположил он.

Что этому предшествовало

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности Главного оперативного командующего. "Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковника Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в спецслужбе.