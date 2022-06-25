С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности Главного оперативного командующего.
"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковника Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке.
Отмечается, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.
Также отмечается, что Украина, вероятно, изменяет конфигурацию своей обороны на секторе Северодонецк-Лисичанск, поскольку российские бронетанковые подразделения продолжают достигать медленных успехов на южном краю застроенной территории.
О том, что Дворникова могли отстранить от руководства российской армией в боях против Украины, ранее писало издание The New York Times.
Журналисты отметили, что генерал нигде не появлялся.
Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-то успеха. Он занял должность примерно в первой половине апреля.