Дворникова могли отстранить от руководства русской армией.

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности Главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковника Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке.

Отмечается, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Также отмечается, что Украина, вероятно, изменяет конфигурацию своей обороны на секторе Северодонецк-Лисичанск, поскольку российские бронетанковые подразделения продолжают достигать медленных успехов на южном краю застроенной территории.

О том, что Дворникова могли отстранить от руководства российской армией в боях против Украины, ранее писало издание The New York Times.

Журналисты отметили, что генерал нигде не появлялся.

Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-то успеха. Он занял должность примерно в первой половине апреля.

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