Россияне готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы.

Российские оккупанты 24 июня укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС, в частности, возвели фортификационные сооружения.

Об этом сообщило ГП "НАЭК "Энергоатом" в телеграм-канале.

"Кроме того, рядом с поселком Мичурина замечено РСЗО. Они вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы", - отметили в компании.

Как известно, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

В начале июня стало известно, что российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Тогда в "Энергоатоме" напомнили, что никто из Украины не приглашал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, добавив, что неизвестно, как она планирует попасть на станцию.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и затем Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы игнорировать международное право, таки вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России", - отмечали в компании.

Там также отмечали, что единственный способ ускорить визит экспертов МАГАТЭ на станцию - настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывоз оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС.

7 июня стало известно, Украина отказала гендиректору МАГАТЭ в визите на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС до ее освобождения.

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