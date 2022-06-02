Увеличения десантных кораблей не наблюдается.

Российские войска усилили свою группировку в Черном море, увеличив количество кораблей с ракетными установками.

Об этом говорится в сводке ОК "Пивдень" в Facebook.

"В Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех. Десатных - не наблюдается", - сообщают военные.

Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной.

Как писал УНИАН, ВСУ потопили два десантных катера русских в Черном море. Катера российские военные скрыли в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионной-разведывательных действий.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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