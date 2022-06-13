Удар российских ракет на Черниговщине пришелся по объекту, который расположен вблизи Прилук.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус после посещения Прилуцкого района.
По информации главы ОВА, на объекте, в который попали ракеты, сдетонировали боеприпасы.
"Всего пострадавших среди гражданского населения нет. Людей эвакуировали из приближенных к местам "прилетов" четырех сел из-за опасности распространения пожара. Сейчас огонь локализован.Эвакуированные вернутся в дома завтра. Тем временем правоохранители будут следить за порядком, чтобы не было мародерства", - проинформировал Чаус.
Бригады электриков работают над восстановлением линий электропередач (линии 10 и 0,4 кВт), подключение абонентов начнется завтра утром после возвращения жильцов.
"Все службы, ВСУ и местное самоуправление сработали слаженно", - подытожил председатель ОВА.
Как сообщал УНИАН, в 13:15 враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет.
В селах вблизи Прилук - Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец - из-за угрозы пожара была объявлена эвакуация.
До войны в этих населенных пунктах жили до 1400 человек, сейчас - меньше. Эвакуировать намеревались ориентировочно 1000 местных жителей.