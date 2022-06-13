Пострадавших среди гражданского населения нет.

Удар российских ракет на Черниговщине пришелся по объекту, который расположен вблизи Прилук.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус после посещения Прилуцкого района.

По информации главы ОВА, на объекте, в который попали ракеты, сдетонировали боеприпасы.

"Всего пострадавших среди гражданского населения нет. Людей эвакуировали из приближенных к местам "прилетов" четырех сел из-за опасности распространения пожара. Сейчас огонь локализован.Эвакуированные вернутся в дома завтра. Тем временем правоохранители будут следить за порядком, чтобы не было мародерства", - проинформировал Чаус.

Бригады электриков работают над восстановлением линий электропередач (линии 10 и 0,4 кВт), подключение абонентов начнется завтра утром после возвращения жильцов.

"Все службы, ВСУ и местное самоуправление сработали слаженно", - подытожил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, в 13:15 враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет.

В селах вблизи Прилук - Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец - из-за угрозы пожара была объявлена эвакуация.

До войны в этих населенных пунктах жили до 1400 человек, сейчас - меньше. Эвакуировать намеревались ориентировочно 1000 местных жителей.

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