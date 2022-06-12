В ракетном ударе РФ по Черткову не было никакого тактического или стратегического смысла.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харькова, которая выехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской агрессии.
"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети – раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Россия осуществила ракетную атаку по Чертковскому району Тернопольской области. Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.
Разрушена часть военного объекта, а также четыре пятиэтажных дома. В результате госпитализировали с ранениями 22 человека, среди них - 12-летний ребенок.