После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек.

В ракетном ударе РФ по Черткову не было никакого тактического или стратегического смысла.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харькова, которая выехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской агрессии.

"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети – раненые и убитые российскими ударами", – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Россия осуществила ракетную атаку по Чертковскому району Тернопольской области. Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.

Разрушена часть военного объекта, а также четыре пятиэтажных дома. В результате госпитализировали с ранениями 22 человека, среди них - 12-летний ребенок.

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