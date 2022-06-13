Информация о разрушениях уточняется.

Сегодня, 13 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Прилуках Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилуках. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет", - заявил Чаус.

Он добавил, что информация о разрушениях уточняется.

"Просим не указывать места "прилетов"", - сообщил Чаус.

Ранее очевидцы сообщали о пролете ракет над Днепропетровской, Полтавской областями.

Напомним, несколько дней назад российская армия обстреляла приграничье Черниговской области, зафиксировано четыре взрыва.

Чернигов: ситуация в регионе

Как писал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

С первых дней вторжения в Чернигове и области шли ожесточенные бои. На Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Масштаб разрушений в Черниговской области достаточно велик, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

В начале апреля ВСУ освободили Черниговщину от оккупантов. Сейчас проходит разминирование территорий региона, которые были временно захвачены. Угроза ракетных ударов по области сохраняется.

Вас также могут заинтересовать новости: