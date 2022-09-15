За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии соприкосновения.

Россияне нанесли ракетный удар по лесополосе Киевского района Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по г. Харьков. Около полуночи зафиксировано попадание российской ракеты в лесополосу в Киевском районе. Предварительно – без жертв", – отметил Синегубов. Видео дня

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии соприкосновения. В результате обстрела Волчанска повреждены 5 домов. К счастью, никто не пострадал.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе подорвался на мине и получил ранения 54-летний мужчина.

"Вдоль линии соприкосновения враг обстреливает позиции наших военных и осуществляет перегруппировку своих подразделений. Наши защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике", – добавил он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетной атаке РФ по Харькову.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки противника, в частности в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 850 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

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