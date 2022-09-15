На Харьковском направлении ВСУ недавно пошли в контрнаступление.

Российские оккупационные войска ударили по Киевскому району Харькова.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

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