Российские оккупационные войска ударили по Киевскому району Харькова.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Война в Украине: актуальные данные
ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.
Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.
На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка
В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.
В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.