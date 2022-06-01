Подробности кибератак неизвестны, но они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и под гражданским надзором.

Начальник Киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что американские военные осуществляют "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины.

Об этом Накасоне заявил в интервью Sky News.

"Мы осуществили ряд операций всех видов: наступательные, оборонительные, информационные", - сказал командующий американскими кибервойсками.

Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и под гражданским надзором.

"Моя работа - оказывать ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил Накасоне, не уточнив, какими именно являются эти варианты.

Значительно в этом помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.

"Способность обмениваться информацией, способность проверить ее точность и своевременность, а также применимость в более широком масштабе была очень, очень мощной в этом кризисе (войне Украины с РФ)", - подчеркнул генерал.

Ранее итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских группировок во время полуфинала и субботнего финала конкурса "Евровидение" 10 мая в Турине.

Вас также могут заинтересовать новости: