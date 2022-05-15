Европейцы поддержали Украину в этом году.

В этом году на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение 2022 победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Еще в первом полуфинале конкурса представители нашей страны подорвали сцену, и заставили весь зал аплодировать стоя.

В этом году у Украины была самая мощная поддержка. За нашу страну голосовали не только жители других стран, но и переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за развязанной РФ войны.

Так, для Украины эта победа была особенно важной, чтобы в период борьбы с российской агрессией о нас могли услышать как можно больше стран. Группа Kalush Orchestra не только достойно представила нашу страну на конкурсе, но и рассказала о том, что сейчас происходит на самом деле.

Стоит отметить, что также не осталась без внимания и мама солиста Олега Псюка, глаза которой показывали на экране во время их выступления в финале. Более того, изначально эта песня была посвящена именно ей, а после полномасштабного вторжения Псюк отметил, что теперь этот хит посвящен и другим матерям, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Что известно о группе Kalush Orchestra

Это украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк - основатель и солист, Игорь Диденчук - мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

12 февраля 2022 года Kalush Orchestra соревновались за право представлять Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В финале нацотбора группа заняла второе место с 14 баллами (6 от жюри и 8 от зрителей), однако победившая в отборе Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. 22 февраля 2022 года было официально подтверждено участие Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

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