Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17.
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.
"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.
Как сообщал УНИАН, ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.
А 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.
Также напомним, по данным The New York Times, поставка вооружения в Украину несет в себе скрытые риски, одним из которых может стать массированный обстрел украинских территорий российскими войсками.
Президент РФ Владимир Путин 5 июня пригрозил Украине новыми ударами из-за поставок дальнобойных ракет.