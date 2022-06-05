Вертолеты уже загружают на транспортные самолеты на базе Военно-воздушных сил.

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.

А 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.

Также напомним, по данным The New York Times, поставка вооружения в Украину несет в себе скрытые риски, одним из которых может стать массированный обстрел украинских территорий российскими войсками.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня пригрозил Украине новыми ударами из-за поставок дальнобойных ракет.

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