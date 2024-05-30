Вашингтон передал Киеву, что атаки на российские системы раннего предупреждения могут быть дестабилизирующими.

США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям.

Как пишет The Washington Post, Соединенные Штаты опасаются, что эти удары могут опасно разозлить Москву в то время, когда администрация Байдена взвешивает, отменить ли ограничения на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским пунктам раннего предупреждения о баллистических ракетах", - сказал американский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Видео дня

Украина атаковала "чувствительные цели"

Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность двумя атаками за последнюю неделю на РЛС. По крайней мере один удар в Армавире нанес определенный ущерб.

"Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны России против Украины. Но это чувствительные места, поскольку Россия может почувствовать, что ее стратегические возможности сдерживания становятся целью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов", - сказал чиновник.

Однако украинский чиновник, знакомый с этим делом, сказал, что Россия использовала РЛС для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, например беспилотников и ракет. Чиновник на условиях анонимности подтвердил, что Главное управление разведки несет ответственность за удары.

Украина сталкивается с постоянной угрозой своему существованию со стороны России, которая в последнее время завоевала позиции, частично благодаря своим сложным радарам и технологиям глушения оружия. Это сделало бесполезными запуски некоторых западных снарядов и управляемых ракет. Эта способность также расширила способность Москвы отслеживать предоставленное Британией и США оружие большой дальности и беспилотники, которые нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту России и военным объектам в Крыму.

Украинский чиновник сказал, что целью ударов было уменьшить способность России отслеживать действия украинских военных на юге Украины. Беспилотник, который нацелился на РЛС вблизи Орска, преодолел более 1800 км - это рекордное расстояние до атакованного объекта. Украинский чиновник отказался сообщить, нанес ли удар ущерб.

Удары оружием США по России

Американские официальные лица заявили, что они "сочувствуют бедственному положению Украины" - чиновники администрации активно взвешивают, снять ли ограничения на использование предоставленного США оружия для ударов внутри России. Но если российские возможности раннего предупреждения были бы подорваны украинскими атаками, даже частично, это могло бы повредить стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой, сказал американский чиновник.

"Россия может подумать, что ее способность обнаружить раннюю ядерную деятельность против нее уменьшена, что может стать проблемой. Каждому должно быть очевидно, что (Соединенные Штаты - УНИАН) не имеют никакого намерения применить ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть беспокойство относительно того, как Россия может воспринять, что ее средства сдерживания становятся целями, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке", - сказал чиновник.

Проблема с восприятием, вероятно, вызвана "ошибочным убеждением, что Украину нацеливает Вашингтон, сказал Дмитрий Альперович, аналитик по вопросам безопасности и глава мозгового центра Silverado.

"Но это означает, что атаки Киева на российскую инфраструктуру ядерного сдерживания могут спровоцировать опасную эскалацию с Западом. В конце концов, доступ к местам ядерного командования, управления и раннего предупреждения должен быть закрыт", - сказал он.

Некоторые аналитики были озадачены целями: если Краснодар находится достаточно близко к Украине, чтобы отслеживать ракеты и беспилотники, то радиолокационная станция вблизи Орска сосредоточена на Ближнем Востоке и Китае. Отвечая на вопрос, почему они нацелились на такой отдаленный объект, украинский чиновник заявил, что Россия "переключила все свои возможности на войну против Украины".

После неутешительного контрнаступления Украины в прошлом году Россия восстановила инициативу на поле боя в последние месяцы, продвинувшись в восточной части Донецкой области и недавно начав новое наступление в северо-восточной части Харьковской области вдоль границы. Тем временем Киев все чаще нацеливается на объекты в глубине России - возможность, в которой многие сомневались.

Украина должна защищаться

Примерно три недели назад, вскоре после того, как Россия начала наступление на Харьков, Украина попросила США ослабить ограничения на использование предоставленного США оружия для нападения на цели в России. Некоторые высокопоставленные чиновники поддерживают такой шаг, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента Байдена согласиться отменить ограничения. Белый дом рассматривает такое предложение, но никаких действий пока не предпринято, говорят чиновники.

На пресс-конференции в среду в Молдове Блинкен сказал, что США "не поощряли и не разрешали удары за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения относительно наилучшего способа эффективной защиты".

Блинкен добавил, что США "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя. Поскольку Россия проводит новую тактику агрессии и "эскалации", он "уверен, что США будут продолжать это делать".

"Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины", - сказал американский чиновник.

Но официальные лица США ранее выражали беспокойство украинским чиновникам из-за атак Киева на российскую территорию, иногда даже вмешиваясь на этапе планирования.

Накануне годовщины войны ГУР планировало атаку на Москву, согласно секретному докладу Агентства национальной безопасности США. За несколько дней до нападения официальные лица США попросили Киев отменить свои планы, опасаясь, что это может спровоцировать агрессивный ответ Кремля - украинцы выполнили требования.

На фоне растущего беспокойства относительно продвижения России на поле боя Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, чтобы позволить Украине использовать всю силу и диапазон оружия, предоставленного США.

"Если вы не можете атаковать российские силы с другой стороны линии фронта, потому что они находятся с другой стороны границы, то, конечно, вы действительно уменьшаете способность украинских сил защищать себя", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Удары Украины по территории РФ западным оружием - последние новости

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ.

По его словам, Киеву должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, из которых была атакована Украина.

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