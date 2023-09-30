В Киеве опасаются, что решающая поддержка Запада может начинают ослабевать, особенно в связи с предстоящими ключевыми выборами как в Соединенных Штатах, так и в ряде европейских стран.

Согласно недавнему опросу, доля граждан Европейского Союза, которые либо "полностью одобряют", либо "полностью согласны" с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала российского вторжения, хотя большинство все еще хотят оказать некоторую помощь Киеву.

Согласно последнему опросу Евробарометра, проведенному в августе, 24 процента граждан ЕС заявили, что они "полностью согласны" с "финансированием закупок и поставок военной техники и обучения в Украину", по сравнению с 33 процентами, которые заявили, что "полностью одобряют" происходящее в апреле 2022 года, через два месяца после вторжения, пишет Newsweek.

Общая поддержка предоставления Украине военного финансирования упала с 67 процентов до 48 процентов за тот же период, а доля противников выросла с 26 процентов до 34 процентов.

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В Киеве опасаются, что решающая поддержка Запада может начинают ослабевать, особенно в связи с предстоящими ключевыми выборами как в Соединенных Штатах, так и в ряде европейских стран.

Опрос Евробарометра показал, что 26 процентов граждан ЕС "полностью согласны" с "финансовой и экономической поддержкой Украины" по сравнению с 42 процентами, которые полностью одобрили это в апреле 2022 года. Еще 38 процентов заявили, что "склонны согласиться" с финансовой поддержкой Украины, доведя общий показатель поддержки до 64 процентов.

Для сравнения, в апреле 2022 года еще 48 процентов заявили, что "склонны согласиться", в результате чего общий показатель поддержки составил 80 процентов. Доля тех, кто выступает против финансовой поддержки Украины, за тот же период возросла с 16 процентов до 28 процентов.

Самый последний Евробарометр опросил 26 514 граждан ЕС в 27 странах-членах ЕС в период с 24 по 31 августа.

Также выяснилось, что доля тех, кто полностью или полностью поддерживает санкции в отношении России, упала с 55 процентов до 46 процентов в период с апреля 2022 года по август 2023 года, а доля тех, кто сказал то же самое о приеме беженцев из Украины, снизилась с 55 процентов до 36 процентов. В общей сложности, включая тех, кто сказал, что они "склонны согласиться", 71 процент граждан ЕС поддержал санкции в отношении России и 76 - прием украинских беженцев.

Уровень поддержки Украины в Европе - детали

У трехкратного премьер-министра Словакии Роберта Фицо есть шанс вернуться к власти на напряженных досрочных выборах в субботу, что повышает вероятность того, что центральноевропейская страна может отказаться от своей решительной поддержки Украины.

Партия Фицо SMER-SSD, входящая в состав S&D, имеет незначительное преимущество над либеральной Прогрессивной Словакией (ПС), входящей в партию Renew, которая пообещала придерживаться курса во внешней политике, в двух из четырех окончательных опросов общественного мнения.

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