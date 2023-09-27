Ожидается, что ведущая словацкая партия получит первый шанс от либерального президента Зузаны Чапутовой сформировать кабинет министров.

У трехкратного премьер-министра Словакии Роберта Фицо есть шанс вернуться к власти на напряженных досрочных выборах в субботу, что повышает вероятность того, что центральноевропейская страна может отказаться от своей решительной поддержки Украины.

Партия Фицо SMER-SSD, входящая в состав S&D, имеет незначительное преимущество над либеральной Прогрессивной Словакией (ПС), входящей в партию Renew, которая пообещала придерживаться курса во внешней политике, в двух из четырех окончательных опросов общественного мнения, пишет Euractiv.

Правительство, возглавляемое партией Фицо, могло бы заключить союз с венгерским лидером Виктором Орбаном, который выделяется на фоне Украины и спорит с ЕС по поводу верховенства закона.

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Такой альянс может укрепиться, если польская консервативная партия ПиС выиграет еще один срок в октябре, хотя ПиС придерживается ястребиного взгляда на Россию.

Ожидается, что ведущая словацкая партия получит первый шанс от либерального президента Зузаны Чапутовой сформировать кабинет министров. Но тот, кто добьется успеха, будет зависеть от результатов полдюжины более мелких партий, поскольку SMER-SSD и ПС не смогут набрать большинства и им понадобятся несколько союзников в 150-местном парламенте.

Третьей по величине партией и возможным создателем королей является умеренно-левая партия "Хлас" ("Голос") Питера Пеллегрини, бывшего члена SMER-SSD и премьер-министра в 2018–2020 годах. Он оставил свои варианты открытыми, но считается, что он ближе к Фицо.

59-летний Фицо подал в отставку в 2018 году после протестов против коррупции, последовавших за убийством журналиста-расследователя. Он принял более пророссийские взгляды, усиленные дезинформацией в социальных сетях, в противовес правоцентристской коалиции, которая управляла страной с 2020 года. Эта коалиция распалась в прошлом году, и на смену ей пришел временный кабинет.

Фицо раскритиковал пропуск мигрантов через Словакию и заявил во вторник в телевизионных дебатах, что немедленно введет контроль на границе с Венгрией.

Политика Фицо будет зависеть от того, какую коалицию SMER-SSD сможет сформировать. Потенциальные партнеры варьируются от "Гласа" до крайне правой партии "Республика", которая, по словам иностранных дипломатов, станет красной линией для союзников Словакии.

Избиратели-центристы-либералы стекались к непарламентской ИПС, которую возглавляет выпускник Оксфордского университета по политологии и вице-председатель Европейского парламента Михал Шимечка, 39 лет.

PS исключил сотрудничество с экстремистами или с Фицо. Партия провела решительно проевропейскую кампанию и в Центральной Европе будет ближе к Чехии. Он открыт для работы с небольшими консервативными партиями, хотя любой такой альянс может быть нестабильным из-за идеологических разногласий.

Заявления Фицо - детали

Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, что является резким поворотом по сравнению с нынешним положением Словакии как поставщика тяжелой техники своему восточному соседу.

"Мы отказываемся от заявлений и позиций, в которых говорится, что нынешний российско-украинский конфликт является также и нашим конфликтом", - заявил Фицо.

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