С каждым месяцем возникают вопросы относительно того, насколько налогоплательщики других стран готовы финансировать Украину.

Украине становится все сложнее договариваться с международными партнерами о предоставлении финансовой помощи. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет", - сказал он.

Марченко отметил, с каждым месяцем встает больше вопросов относительно того, насколько налогоплательщики других стран готовы финансировать наше государство. Однако, Украина пытается убедить их в необходимости и в дальнейшем поддерживать ВСУ для сдерживания российского нашествия, поскольку "Украина является форпостом всего цивилизованного демократического мира".

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"Это диалог, это дискуссия. Мы показываем преимущества, мы показываем что будет, если они не будут давать нам средства... Мы готовы делать все необходимые реформы и меры для того, чтобы эта поддержка поступала вовремя и в полном объеме", - подчеркнул Марченко.

Международная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что в 2024 году бюджет Украины потребует не меньшей поддержки международных партнеров, чем это было в этом году. Сейчас потребности Украины во внешнем финансировании составляют 42 млрд долларов в год.

21 сентября стало известно, что в госбюджет Украины поступил очередной грант от США на 1,25 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

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