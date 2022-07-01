Уже известно о 21 жертве атаки россиян по поселку.

Во время сегодняшней атаки по Сергеевке в Одесской области погиб 21 человек. Это самое большое количество жертв среди всех атак россиян по региону.

Как сообщает Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации, среди погибших - ученик 7 класса Академического лицея Белгород-Днестровского Дмитрий Рудницкий. 22 августа мальчику должно было исполниться 12 лет.

Также погибла мать мальчика Надежда. Отец ребенка, Андрей Рудницкий, сейчас находится в больнице, за его жизнь борются врачи. Супруги работали в Сергеевке.

Вражеская атака унесла также жизнь Романа Миколайчука, отца троих детей и члена исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета. Эту информацию подтвердил председатель местного самоуправления села Сергей Даниш.

В результате вражеской атаки погиб также 42-летний тренер и президент детского футбольного клуба "Атлетик" Александр Шишков, сообщает "Суспільне Одеса". Он пребывал на территории детской спортивной базы вместе с другими тренерами.

Как писал УНИАН, 2 июля в Одесской области области объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Атака россиян по Одесчине 1 июля: что известно

Ночью 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Никаких военных объектов на этой территории нет.

В результате атаки разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха.

Известно, что база отдыха в Сергеевке Одесской области, которая в ночь на 1 июля пострадала от удара российских ракет, принадлежит правительству Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.

По информации главы ОВА Сергея Марченко, по состоянию на вечер 1 июля известно о 21 погибшем в результате атаки. Также госпитализированы 38 человек, среди них 5 детей (2 - в тяжелом состоянии).

По факту атаки правоохранители открыли уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, связанном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

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