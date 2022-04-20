Боеприпас обезвредят за городом.

В Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, где расположено государственное предприятие Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов", обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу, которая не разорвалась.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Неразорвавшаяся ФАБ-500. Стадион", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Как уточнили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, предварительно, боеприпас обнаружили под завалами, хотя до этого несколько раз на территории стадиона проводили толоки и даже играли в футбол дети.

Пиротехники специальным автомобилем вывезут боеприпас за город и там обезвредят.

Как сообщал УНИАН, стадион имени Ю. Гагарина в Чернигове подвергся бомбардировкам в ночь на 11 марта.

Он был домашней ареной для футбольного клуба "Десна" и женской сборной по футболу.

Восстановить стадион пообещали Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).

По информации Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины", 16 апреля на убранном поле стадиона имени Гагарина состоялся первый матч под личным судейством директора стадиона.

Вас также могут заинтересовать новости: