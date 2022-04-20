В Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, где расположено государственное предприятие Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов", обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу, которая не разорвалась.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Неразорвавшаяся ФАБ-500. Стадион", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Как уточнили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, предварительно, боеприпас обнаружили под завалами, хотя до этого несколько раз на территории стадиона проводили толоки и даже играли в футбол дети.
Пиротехники специальным автомобилем вывезут боеприпас за город и там обезвредят.
Как сообщал УНИАН, стадион имени Ю. Гагарина в Чернигове подвергся бомбардировкам в ночь на 11 марта.
Он был домашней ареной для футбольного клуба "Десна" и женской сборной по футболу.
Восстановить стадион пообещали Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).
По информации Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины", 16 апреля на убранном поле стадиона имени Гагарина состоялся первый матч под личным судейством директора стадиона.