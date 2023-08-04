На металлолом отправили еще 15 броневиков, почти 20 единиц артиллерии, более 20 единиц автотехники и почти 30 беспилотников.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 248 тыс. 490 человек.

Так, за минувшие сутки удалось ликвидировать еще 640 российских военных.

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Кроме того, россияне потеряли 4 тыс. 228 танков (4 за сутки), 8 тыс. 249 боевых бронированных машин (15 за сутки), 4 тыс. 911 артиллерийских систем (19 за сутки), 466 средства противовоздушной обороны (1 за сутки), 4 тыс. 104 беспилотника оперативно-тактического уровня (27 за сутки), а также 7 тыс. 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн (20 за сутки) и 724 единицы спецтехники (3 за сутки).

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных российских реактивных систем залпового огня - 704, самолетов - 315, вертолетов - 311, крылатых ракет - 1347 и кораблей и катеров - 18.

Война в Украине - новости 4 августа

Как сообщал УНИАН, в течение суток украинская авиация совершила 9 ударов по районам скопления российских военных, их вооружения и техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Кроме того, ракетчики и артиллерия за сутки ударили по 12 единицам артиллерии россиян, радиолокационной станции, пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава оккупантов, двум средствам противовоздушной обороны и трем складам боеприпасов.

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