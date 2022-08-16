Террорист прогнозирует, что в Минобороны РФ придумают невероятные объяснения взрывам.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разозлился из-за серии мощных взрывов на территории оккупированного Крыма. По его прогнозам, в Минобороны РФ обязательно придумают нелепые оправдания.

Об этом он написал в Telegram.

"В Джанкое сожжен трансформатор, в районе Майского Джанкойского района - взорван большой склад боеприпасов. Вероятно, нанесены удары беспилотниками-камикадзе", но не исключено и просто диверсию", - написал Гіркін.

Он с иронией добавил, что ждет новых сообщений от МО РФ о "несоблюдении правил пожарной безопасности, а также о новых успехах в танковом биатлоне и о крупнейших в мире фейерверках".

Взрывы в Крыму: главное

Взрывы в Крыму прогремели рано утром 16 августа. Оккупационная власть сначала убеждала, что произошла пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщалось.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

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