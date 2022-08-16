Один из утренних взрывов на территории временно оккупированного Крыму попал на видео. Пока пропагандисты убеждают, что инцидент произошел на электрической подстанции, представители украинской власти заявляют об уничтожении очередного склада боеприпасов в РФ.
Видео "прилета" по Крыму появилось в сети.
Кадры свидетельствуют о том, что взрыв был достаточно мощным. По свидетельствам местных, взрывной волной выбило стекла в окнах домов поблизости.
На место происшествия выехал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Оккупационная власть пока убеждает, что произошла пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщают.
В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.