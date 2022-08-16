На кадрах яркая вспышка посреди степной зоны.

Один из утренних взрывов на территории временно оккупированного Крыму попал на видео. Пока пропагандисты убеждают, что инцидент произошел на электрической подстанции, представители украинской власти заявляют об уничтожении очередного склада боеприпасов в РФ.

Видео "прилета" по Крыму появилось в сети.

Кадры свидетельствуют о том, что взрыв был достаточно мощным. По свидетельствам местных, взрывной волной выбило стекла в окнах домов поблизости.

На место происшествия выехал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Оккупационная власть пока убеждает, что произошла пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщают.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: