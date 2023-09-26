Множество из оккупантов уже вывозят свои семьи за пределы Крыма.

95% сотрудников "совета министров" оккупированного Крыма в Симферополе переведены на удаленную работу после участившихся ударов по полуострову. Это касается и многих других органов оккупационной администрации на территории полуострова.

Как сообщает партизанское движение АТЕШ, оккупанты прекрасно отдают себе отчет в неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма.

"Такие действия демонстрируют реальную оценку российской ПВО и возможности удержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений. Удары в Крыму продолжатся пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию", - сказано в сообщении.

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Ситуация в Крыму - последние новости

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября, в результате которого был ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов, помогли подготовить недовольные российские офицеры.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как на деятельность вражеского флота повлияет потеря командующего, сравнив эту ситуацию с курицей без головы.

Военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что у российских захватчиков возникли проблемы из-за уничтожения штабов Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе и возле него.

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