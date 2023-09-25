Уничтоженные штабы были мозгом флота, который донимает Украину ракетными ударами.

Военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что у российских захватчиков возникли проблемы из-за уничтожения штабов Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе и возле него.

В эфире Radio NV он пояснил, что уничтожение этих объектов было частью непрерывной цепочки действий украинских войск, которая началась еще с освобождения острова Змеиный.

"Постепенно мы делали свое. Мы сначала оттуда оттеснили противника, заставили его бежать, делать "жест доброй воли". Прижали его к побережью Крыма, а сейчас постепенно выжимаем его со всего побережья на восток. Удары по штабам произошли после того, как было нейтрализовано ПВО противника — те же самые С-400 на Тарханкуте возле Евпатории. Следует учитывать это. И лишь после этого наши бомбардировщики, носители ракет SCALP или Storm Shadow, смогли подойти ближе и выпустить ракеты. Зона пуска была ближе к побережью Крыма. И противник в последний момент, если и видел, то реагировать уже не мог. К тому же там многое было сделано, чтобы ракеты достигли своей цели", — рассказал эксперт.

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По словам Заблоцкого, штабы - это мозг флота, который донимает Украину ракетными ударами. Кроме того, в командном пункте в Верхнесадовом, который первым попал под ракетный удар, на момент поражения была очередная смена во главе с генералом и высшими офицерами штаба Черноморского флота.

"Есть некоторые данные, подтверждающие, что они были просто уничтожены внутри бункера этого. Это такое. Возможно, они таких генералов еще привезут из других флотов. Но было уничтожено дорогостоящее оборудование связи, которое невозможно восстановить очень быстро. А тем более в условиях, в которых находится Россия", — добавил он.

Эксперт отметил, что после этого оккупанты перевели режим управления флотом в штаб Черноморского флота в Севастополь. Однако в результате второго ракетного удара здание, в котором он расположен, раскололось пополам и загорелось, "а это, в свою очередь, сводит на нет попытки как-то осуществлять управление кораблями и силами флота". Речь идет о силах Черноморского флота России как на море, так и на суше, в частности о двух флотских аэропортах и морской пехоте, а также кораблях в Азовском море.

"С начала августа создан военно-морской район со штабом в Мариуполе. Туда, кстати, перебросили подальше от Севастополя три больших десантных корабля. Сейчас, после уничтожения не только штаба, но и аппаратуры, связи, у противника будут серьезные проблемы", — подчеркнул Заблоцкий.

В то же время сама РФ в последнее время не использовала флот для нанесения ракетных ударов по Украине.

Ситуация в Крыму - последние новости

В ГУР заявили, что украинские силы обороны могут осуществить операцию с разрывом Сухопутных связей между Россией и оккупированным Крымом еще до наступления зимы.

22 сентября ВСУ поразили штаб Черноморского флота в Севастополе, возник пожар. Также под атакой оказался запасной командный пункт ЧФ.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская противовоздушная оборона в Крыму не может справиться с ракетами западного производства, которые получила и использует Украина.

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