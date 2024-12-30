Там отметили, что войска Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса".

Эффективность северокорейских подразделений низкая и они не меняют ситуацию на фронте.

Об этом заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" в эфире Вечер.LIVE. По его словам, войска Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса", характерную для первой и второй мировых войн.

"Цезарь" отметил, что это делается с целью истощить ресурсы ВСУ, такие как боеприпасы и дроны. "Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", - детализировал "Цезарь".

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По словам бойца, российский диктатор Путин бросает все резервы, пытаясь закрепить оккупированные территории перед возможными переговорами, поэтому бои на фронте идут очень тяжелые.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

22 ноября командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шериф" сказал, что на одном из направлений фронта в Украине уже замечены военные КНДР. "Видим, что уже на нашем Харьковском направлении есть военнослужащие из КНДР", - отметил он.

Ранее говорилось о том, что в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. По данным разведки Южной Кореи, эти силы развернули в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

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