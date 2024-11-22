Северокорейские военные уже формируются в подразделения.

На одном из направлений фронта в Украине уже замечены военные КНДР. Об этом сказал командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шериф" в эфире телемарафона.

"Видим, что уже на нашем Харьковском направлении есть военнослужащие из КНДР", - отметил он.

По его словам, украинским военным известна информация о количестве привлеченных к боевым действиям северокорейских военных, но он ее не может разглашать. "Вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькие накопления", - сказал Кишак. Он не исключает, что враг ожидает ухудшения погоды, чтобы начать штурмовать.

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По его словам, противник меняет свою стратегию - если раньше они любили воевать и штурмовать позиции больше летом, то сейчас наоборот выбирают ухудшение погоды - сильный ветер и дождь, надеясь, что Силы обороны не будут контролировать ситуацию.

Кишак рассказал, что на Харьковском направлении враг не много использует единиц техники. "Техника, которая у них осталась - несколько танков недожженных и мотоблоки. Другой техники не вижу. Есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы вместе с другими подразделениями сжигаем, но массового применения техники врагом, как это происходит на Купянском, на Торецком направлении, не наблюдается", - подчеркнул он.

Северокорейские военные на войне

Ранее говорилось о том, что в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. По данным разведки Южной Кореи, эти силы развернули в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

Член парламентского комитета по разведке Ли Сон Квен со ссылкой на Национальную разведывательную службу отметил, что некоторые из этих солдат уже участвуют в боях против ВСУ.

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